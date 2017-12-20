В Узбекистане за задержку импорта будут начисляться штрафы

20 декабря 2017 20:26 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Для импортеров, не обеспечивших своевременный ввоз в Узбекистан продукции, теперь предусмотрены штрафы. Новая норма содержится в постановлении Кабинета министров, которым внесены изменения и дополнения в некоторые решения правительства.

Штрафы вводятся для импортеров, «не обеспечивших ввоз в республику и оформление товаров в режим «выпуск для свободного обращения» (выполнение работ или оказание услуг) более чем на 30 банковских дней (для субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства – 60 банковских дней)».

Как сообщает правовой портал norma.uz, согласно Таможенному кодексу, выпуск для свободного обращения (импорт) – режим, при котором товар, ввезенный на таможенную территорию, остается на ней в свободном обращении без обязательства о его обратном вывозе с этой территории.

При задержке на три месяца (180 дней) размер штрафа составит 10 процентов от суммы товаров, не оформленных в режим «выпуск для свободного обращения» (не выполненных работ, не оказанных услуг), от 180 до 365 дней - 20 процентов, более года (более 365 дней) – 70 процентов.

Добавим, что аналогичные штрафные санкции ранее установлены для экспортеров, допустивших задержку поступления выручки в иностранной валюте из-за рубежа.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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Azernews Newspaper
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