Fitch Ratings подтверждает рейтинговые оценки казахстанского "Altyn Bank"

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings объявило о подтверждении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте АО «Altyn Bank» (дочернего банка АО «Народный банк Казахстана») на уровне «BB», а также решении оставить рейтинги банка в списке Rating Watch Positive (RWP) – перечне рейтингов на пересмотр с позитивным прогнозом.

Как передает пресс-служба фондовой биржи Казахстана, данное рейтинговое действие отражает мнение Fitch, что АО «Народный банк Казахстана», владеющее в настоящее время 100 процентами акций Altyn Bank, окажет дочернему банку поддержку в случае необходимости с учетом небольшого размера банка, а также планируемой продажи мажоритарного пакета акций банка китайскому инвестору – China CITIC Bank Corporation Limited (CNCB).

АО «Народный банк Казахстана» подписало меморандум о взаимопонимании с CNCB в ноябре 2016 года. Завершение сделки по продаже 60 процентов акций Altyn Bank ожидается в 2018 году.

АО «Народный банк Казахстана» является лидирующей финансовой группой и лидирующим розничным банком в Казахстане с самой большой базой клиентов и сетью распространения. Банк развивается как универсальная финансовая группа, предлагая широкий спектр услуг (банковские, услуги по страхованию, лизингу, брокерские и услуги управления активами) своим розничным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. Банк также осуществляет свои операции в России, Грузии и Кыргызстане.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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