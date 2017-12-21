Беларусь и Узбекистан намерены расширить экономические отношения

21 декабря 2017 09:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Беларусь планируют подписать новый межправительственный договор об экономическом сотрудничестве, рассчитанный на период до 2028 года. Об этом было заявлено в Минске по итогам заседания совместной межправкомиссии.

Прежний договор, который истекает 31 декабря 2017 года, предусматривал реализацию конкретной программы экономического сотрудничества между двумя странами. Тогда стороны говорили о необходимости доведения товарооборота до $1 млрд. Несмотря на заявленные планы, он продолжает колебаться в районе $100 миллионов.

Планируется, что новый договор будет подготовлен до февраля 2018 года.

"За 2016-2017 годы нам удалось по всем секторам определить направления взаимодействия, которые позволяют говорить, что к 2020 году мы сможем достичь товарооборота в $500 млн. Сегодня мы подписали дорожную карту на 2018 год, в которой обозначили те сферы, в которых будем развивать сотрудничество. Это машиностроение, агропромышленный комплекс, строительство и производство стройматериалов, здравоохранение, производство медицинских препаратов", - сказал заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый.

В ходе заседания межправкомиссии стороны также обсудили вопросы дальнейшего развития промышленной кооперации, а также взаимодействия в области науки и техники, здравоохранения, образования, туризма и в других направлениях.

Помимо "дорожной карты", подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между министерством промышленности Беларуси и АК "Узэлтехсаноат" по совместной деятельности в электротехнической отрасли.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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