Официальный курс маната к мировым валютам на 21 декабря (Версия 2)

21 декабря 2017 09:55 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:24)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 декабря установлен на уровне 1,7001 и 2,0176 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют и драгметаллов

21.12.2017

1 доллар США

1 USD

1.7001

1 евро

1 EUR

2.0176

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3032

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0957

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8457

1 бразильский реал

1 BRL

0.5158

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1334

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1573

1 чешская крона

1 CZK

0.0785

1 чилийский песо

1 CLP

0.274

1 китайский юань

1 CNY

0.2587

1 датская крона

1 DKK

0.271

1 грузинский лари

1 GEL

0.6694

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2172

1 индийская рупия

1 INR

0.0265

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2718

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0125

100 иранских риалов

100 IRR

0.0042

1 шведская крона

1 SEK

0.2024

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7241

1 израильский шекель

1 ILS

0.4866

1 канадский доллар

1 CAD

1.3255

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6283

1 казахский тенге

1 KZT

0.0051

1 киргизский сом

1 KGS

0.0244

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1123

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4169

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0884

1 молдавская лея

1 MDL

0.099

1 египетский фунт

1 EGP

0.0952

1 норвежская крона

1 NOK

0.202

100 узбекских сомов

100 UZS

0.021

1 польский злотый

1 PLN

0.4799

1 российский рубль

1 RUB

0.0289

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2642

1 саудовский риал

1 SAR

0.4534

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4059

1 турецкая лира

1 TRY

0.4446

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0567

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1928

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.061

100 японских иен

100 JPY

1.4993

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1913

Золото (1 унция)

1 XAU

2155.1063

Серебро (1 унция)

1 XAG

27.5784

Платина (1 унция)

1 XPT

1561.1168

Палладий (1 унция)

1 XPD

1750.1169

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