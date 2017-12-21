В Азербайджане появится инвестиционный банк

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создан первый инвестиционный банк, сказал в четверг директор инвестиционной компании AzFinance Абид Мамедов на мероприятии на тему "Рынки капитала в 2018 году".

По его словам, создание инвестиционного банка является одной из основных целей компании AzFinance.

Отметим, что инвестиционный банк - это финансовый институт, который организует для правительств и крупных компаний привлечение капитала на мировых финансовых рынках, а также оказывает консультационные услуги при покупке и продаже бизнеса, брокерские услуги. Он является ведущим посредником при торговле акциями и облигациями, производными финансовыми инструментами, валютами и сырьевыми товарами, а также выпускает аналитические отчеты по всем рынкам, на которых оперирует.

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