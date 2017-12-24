Финнадзор ФРГ предостерег от вложений в биткоины

Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором предостерегло частных инвесторов от вложений в биткойны в связи с высокой волатильностью их курса, передает Deutsche Welle. Глава Финнадзора Феликс Хуфельд (Felix Hufeld) выступил с разъяснениями и рекомендациями относительно этой криптовалюты, которые немецкий таблоид Bild опубликовал в субботу, 23 декабря.

"Речь идет о крайне спекулятивных процессах, которые могут привести к полной потере" средств, предупредил Хуфельд. По словам эксперта, бум на цифровую валюту неизбежно приведет к "эксцессам", в результате чего многие игроки лишатся своих инвестиций. В этой связи немецкий специалист рекомендовал при покупке биткойнов действовать "с предельной осторожностью".

Он пообещал, что подконтрольное ему ведомство будет "держать руку на пульсе". "Мы все сейчас стараемся разобраться в этой области", добавил глава ведомства.

В пятницу, 22 декабря, курс биткойна сильно упал. Так, на базирующейся в Люксембурге в электронной торговой площадке BitStamp он в определенные моменты торгов достигал 12570 долларов, хотя всего около недели назад закрепился на уровне в 20 тысяч.

Ряд экспертов, в том числе Роберт Шиллер, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2013 год, ранее уже заявляли, что биткойн - это пример финансового пузыря, который в любой момент может лопнуть из-за недостаточного покрытия реальной валютной массой.

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