Назначенные до первого июля 2017 г. пенсии будут исчисляться по новому правилу

24 декабря 2017 16:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден новый порядок исчисления трудовых пенсий, назначенных до первого июля 2017 года.

Это предусмотрено «Правилами назначения, перерасчета, перевода с одного вида на другой и выплаты трудовых пенсий согласно Закону Азербайджана “О трудовых пенсиях”», утвержденных Коллегией министерства труда и социальной защиты населения.

Согласно правилам, совокупный размер базовой и страховой частей трудовой пенсии, назначенных до первого июля 2017 года, теперь без изменений считаются страховой частью трудовой пенсии.

Неиспользованный пенсионный капитал страхуемого, в том числе зафиксированный в страховой части индивидуального счета за период с первого января 2006 года по первое июля 2017 года (неучтенный при расчете страховой части трудовой пенсии), увеличивается на 80 процентов и фиксируется в страховой части персонального счета на первое июля 2017 года.

Страховая часть трудовой пенсии по старости, накопленная до даты назначения пенсии, выплачивается в полном объеме.

Накопление пенсионного капитала по страховой и накопительной частям, заработанным после назначения трудовой пенсии, продолжается и при переходе граждан в категорию неработающих пенсионеров, либо при работе в течение шести лет и более после даты назначения пенсии.

Однако, при расчете страховой и накопительной частей за этот период, количество месяцев срока выплаты ожидаемой пенсии сокращается до количества месяцев, в течение которых пенсионер работал после пенсионного возраста (но не более чем на 72 месяца) и трудовая пенсия рассчитывается заново. Последующие подобные исчисления осуществляются каждые шесть лет с учетом условия, указанного в данной статье.

Согласно правилу, часть трудовой пенсии по инвалидности, накопленная до даты назначения пенсии, выплачивается в полном объеме. В случае если лицо, которому назначена пенсия по инвалидности продолжает работать, то страховая часть его трудовой пенсии исчисляется заново. Переисчисление осуществляется на основе страхового стажа, а также пенсионного капитала, накопленного в период от назначения пенсии до перехода в категорию неработающего трудового пенсионера.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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