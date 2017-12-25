Инвестиции России в Азербайджан достигли $1,5 млрд (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Российские инвестиции в Азербайджан достигли 1,5 миллиарда долларов, сказал в понедельник министр экономического развития России Максим Орешкин на расширенном заседании азербайджано-российского и российско-азербайджанского делового советов.

Министр отметил высокий потенциал экономических отношений между двумя странами.

"Весьма положительным является тот факт, что растет объем взаимных инвестиций между двумя странами. Российские инвестиции в Азербайджан уже достигли 1,5 миллиарда долларов, вместе с тем Азербайджан также активно инвестирует в Россию", - сказал Орешкин.

По словам Орешкина, две страны достигли большого прогресса в решении множества вопросов. Министр отметил, что недавно ряд азербайджанских компаний получили разрешение на экспорт в Россию томатов.

"Буквально неделю назад 14 азербайджанских компаний получили аттестацию на поставку томатов на российский рынок. Мощность этих предприятий составляет более 60 тысяч тонн, поэтому мы ожидаем больших поставок в Россию", - сказал Орешкин.

По словам министра, обеими сторонами обозначены направления для дальнейшей работы, и они будут и дальше продвигаться в этом направлении с целью диверсификации азербайджанской и российской экономики.

Министр также отметил возможность совместного экспорта, как российской, так и азербайджанской продукции на рынки третьих стран.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Россией за 11 месяцев 2017 года составил 1,89 миллиарда долларов, из которых 528,97 миллиона долларов пришлись на экспорт азербайджанской продукции в РФ.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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