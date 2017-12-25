Азербайджанские и российские компании подписали меморандумы о взаимопонимании (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку прошла церемония подписания ряда меморандумов о взаимопонимании между азербайджанскими и российскими компаниями.

В церемонии подписания приняли участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономического развития России Максим Орешкин.

В частности, были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) , азербайджанской компанией Gravity и российской компанией "Лато", азербайджанской компанией Hovers Lighting System Solution и российской компанией "Реалед", азербайджанской компанией AzProtein и российской "Гурман", а также между азербайджанской Silk Way Airlines, РЭЦ и российской "Ильюшин Финанс Ко".

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Россией за 11 месяцев 2017 года составил 1,89 миллиарда долларов, из которых 528,97 миллиона долларов пришлись на экспорт азербайджанской продукции в РФ.

(Автор: Анвар Мамедов)

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