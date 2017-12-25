В Азербайджане приостановлена работа системы денежных переводов MoneyPolo

25 декабря 2017 16:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане приостановлена работа системы денежных переводов MoneyPolo, говорится в понедельник в сообщении Палаты надзора над финансовыми рынками.

В рамках регулирования и надзора над финансовыми рынками Палата продолжает осуществлять контроль над надежностью и безопасностью систем денежных переводов и их услуг в Азербайджане. В рамках контрольных мероприятий в центре внимания также остаются системы незаконного перевода денег на оккупированных территориях Азербайджана.

В результате расследования, проведенного Палатой, было установлено, что система денежных переводов MoneyPolo может стать важным инструментом в незаконных переводах денег на оккупированные территории Азербайджана, их отмывания и использования в финансировании терроризма, не признавая при этом международно-правовых норм и территориальной целостности Азербайджана.

Принимая во внимание вышесказанное, действующим в стране банкам и ООО Azerpoct было поручено прекратить деловые отношения с этой системой денежных переводов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Ликвидирована лицензия одного из азербайджанских банков
Бизнес 22 декабря 22:42
Вкладчики азербайджанского United Credit Bank смогут получить свои средства после 14 апреля
Бизнес 12 апреля 19:50
Палата надзора над финрынками зарегистрировала проспект эмиссии облигаций минфина Азербайджана
Бизнес 20 июня 2016 10:08
Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана примет решение по долларовым кредитам
Бизнес 24 апреля 2016 23:34
В Азербайджане готовится новая модель кредитования – Палата надзора
Бизнес 24 апреля 2016 22:39
Новое назначение в руководстве Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана
Бизнес 12 апреля 2016 12:21
Решения по валютным потребкредитам в Азербайджане нацелены на поддержку населения- эксперт
Бизнес 9 апреля 2016 16:59
Помощник Президента Азербайджана о решении проблемы нехватки манатной ликвидности у банков
Бизнес 11 марта 2016 12:06
Назначен председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками Азербайджана
Бизнес 10 марта 2016 18:56
В Азербайджане будет создан комитет по финансовой стабильности
Бизнес 4 марта 2016 12:47
Азербайджан вводит единое регулирование финансовыми рынками
Бизнес 4 февраля 2016 11:49