Kapital Bank открыл обновленный филиал Агджабади

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank в рамках проекта оптимизации филиальной сети, открыл обновленный филиал Агджабади, расположенный по адресу Агджабади, улица Ф. Ализаде, 5.

Обновленный филиал обладает всеми возможностями для оказания качественного клиентского обслуживания.

Быстрое обслуживание, минимальные очереди, дружелюбное отношение, а также набор продуктов и сервисов, отвечающих нуждам населения – это лишь короткий список основных характеристик новой концепции. Обновленный филиал предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, прием вкладов и депозитов, платежные карты, денежные переводы, обмен валют, оплату коммунальных платежей и прочие виды услуг.

Следует отметить, что в рамках проекта трансформации филиальной сети, в 2017-м году банк открыл новое филиалы Браво и Наримановский Карточный Центр, отделение Бузовна, Демирйол, Локбатан и Масаллы, также обновил офис филиалов Ази Асланова, Губадлы, Гейчай, Гобустан, Бейлаган, Тертер и Гедабек. Целью оптимизации филиалов является предоставления клиентам более качественного и комфортного обслуживания. В текущем года планируется завершить ремонтные работы еще в нескольких городских и региональных филиалах согласно новой концепции, также открытие новых отделений.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7-и отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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