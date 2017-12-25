Центробанк Азербайджана привлек у банков 300 млн манатов

25 декабря 2017 19:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана в понедельник принял у банков на депозитном аукционе 300 миллионов манатов, говорится в распространенном в понедельник сообщении Центробанка.

Согласно сообщению, спрос на аукционе был равен предложению. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 14,17 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

В Азербайджане действует 30 банков, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на 25 декабря составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

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