Российская компания проведет геологоразведочные работы в Узбекистане

26 декабря 2017 11:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российская компания "РосГеоПерспектива" проведет геологоразведочные работы по поиску меди и золота на перспективных площадях Казахтау и Казахтау 1 в Навоийской области Узбекистана, сообщают во вторник российские СМИ.

Российская сторона и Государственный комитет Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам уже подготовили проект Соглашения по проведению геологического изучения и опытно-промышленной добычи на этих площадях. Кроме того, в стране создана компания Mistog, которая выступит оператором проекта.

Узбекистан со своей стороны планирует предоставить российской компании право пользования этими участками на 5 лет с последующим возможным продлением на срок, необходимый для завершения геологоразведочных работ и организации добычи.

Кроме того, инвестору могут предоставить широкий список льгот и преференций, среди которых освобождение от уплаты всех видов налогов и обязательных платежей в социальные фонды, а также от таможенных платежей на пять лет.

Окончательный вариант соглашения между сторонами будет утвержден специальным постановлением президента Узбекистана, которое сегодня разрабатывается Госкомгеологии.

Ранее сообщалось, что российское ОАО «Тяжмаш» примет участие в строительстве медно-обогатительного комплекса на месторождении «Ешлик I» в Ташкентской области. По данным государственной инвестиционной программы на 2017 год, разработка месторождения "Дальнее" стоимостью около 1,7 миллиарда долларов предусматривает добычу открытым способом до 15 миллионов тонн руды в год.

Узбекистан входит в десятку мировых лидеров по запасам и производству золота, урана, меди, калийных солей, фосфоритов и каолина. На территории страны открыто 1931 месторождение.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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