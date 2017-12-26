МСП играет одну из важнейших ролей в развитии экономики Азербайджана - замминистра

БАКУ /Trend/ - Развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) играет одну из важнейших ролей в развитии экономики Азербайджана, сказал журналистам во вторник заместитель министра экономики Сахиб Мамедов в рамках мероприятия, посвященного налаживанию сотрудничества между МСП и ABAD.

Мамедов напомнил, что развитие МСП отражено в “Стратегической дорожной карте по производству потребительских товаров на уровне малого и среднего предпринимательства”.

“Министерство экономики реализует регулярные мероприятия в этом направлении. Например, для развития МСП и оказания этой сфере необходимой поддержки недавно была организована профильная ярмарка. Налаживание сотрудничества между ABAD и предпринимателями является продолжением этих мер. Наша цель - информировать широкую общественность о возможностях, которые создает ABAD и помочь предпринимателям увеличить ассортимент производимой продукции”, - сказал Мамедов.

Замминистра добавил, что производимая МСП продукция достаточно конкурентоспособна и министерство в дальнейшем будет оказывать поддержку для ее экспорта за рубеж.

(Автор: Гусейн Велиев)

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