В Китае прогнозируется 6-процентный рост промышленного производства в 2018 году

Министерство промышленности и информатизации (МПИ) КНР спрогнозировало замедление темпов роста добавленной стоимости промышленного производства в 2018 году.

На фоне продолжительного преобразования промышленности в 2018 году рост промышленного производства страны может достичь примерно шести процентов, что ниже 6,5-процентного предварительного показателя на 2017 год. Об этом сообщили на ежегодном рабочем совещании МПИ.

При этом масштабы отрасли телекоммуникационных услуг могут увеличиться на 50 процентов, а доходы интернет-индустрии вырастут на 30 процентов.

Подводя итоги промышленного развития Китая в 2017 году, участники совещания указали на оживление инновационной деятельности, выявление новых стимулов развития и продолжение интеграции обрабатывающей индустрии и интернета.

В этом году в Китае также ускорились шаги по устранению излишних производственных мощностей, в особенности, в отрасли производства стали, где цель по сокращению производственных мощностей на 50 миллионов тонн удалось перевыполнить.

На будущий год МПИ планирует прилагать повышенные усилия для оптимизации предложения в обрабатывающей промышленности и ускорения перехода от традиционной модели промышленного развития к новой, созданной на основе инновационных стимулов.

В Китае под промышленным производством, как правило, понимается добавленная стоимость, создаваемая промышленными предприятиями с годовым доходом от основной деятельности в 20 миллионов юаней /около трех миллионов долларов США/ и выше.

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