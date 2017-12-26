Azer Turk Bank оказал поддержку благотворительной акции "Möcüzə var"

26 декабря 2017 17:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 23 декабря государственный Azer Turk Bank совместно с Həyat Fondu и Beat Group приступил к проведению в Баку благотворительной акции “Möcüzə var”, говорится в сообщении банка, распространенном во вторник.

Организаторы приглашают всех горожан принять участие в благотворительном мероприятии, которое будет сопровождаться концертами известных исполнителей каждые субботу и воскресенье до 14 января в торговом центре Gənclik Mall. Помимо этого, будут созданы условия для сбора пожертвований в торговых центрах 28 Mall, Port Baku Mall, супермаркетах Bravo, кинотеатрах CinemaPlus и ресторанах компании Beat Group.

Собранные средства будут направлены на лечение детей больных лейкемией.

Azer Turk Bank активно поддерживает реализацию различных проектов в сфере социальной ответственности. Участвуя в этом проекте, Банк старается также привлечь внимание общественности к проблемам детей, страдающих от онкологических заболеваний.

75 процентов акций Azer Turk Bank, осуществляющего деятельность на протяжении уже 22 лет, принадлежит Азербайджанскому государству.

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