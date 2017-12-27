Заявки на покупку азербайджанской продукции на портале Azexport сделаны почти на $500 млн

27 декабря 2017 11:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2017 году на портал Azexport для приобретения азербайджанской продукции поступили заявки почти на 500 миллионов долларов, сказал в среду исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы на пресс-конференции, посвященной итогам года.

По его словам, более точные данные будут известны через несколько дней, но уже сейчас можно сказать, что портал оправдал надежды.

"Посредством портала Azexport в 2017 году были экспортированы хлопок, трикотаж, куриные яйца, птичье мясо и другая продукция. Кроме того, на основе уже поступивших заявок предприниматели могут заранее планировать свое производство на следующий год", - отметил Гасымлы.

В январе-ноябре портал Azexport принял заказы на поставку ненефтяной продукции из Азербайджана на сумму 444,6 миллиона долларов. Заказы поступили из 71 страны.

Ресурс Azexport (www.azexport.az) создан согласно распоряжению главы государства "О создании единой базы данных товаров, производимых в Азербайджане" от 21 сентября 2016 года.

Задача портала, которым управляет Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, заключается в представлении информации о товарах азербайджанского происхождения и предоставлении выгодной платформы для их продажи на внешних и внутренних рынках.

(Автор: Анвар Мамедов)

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