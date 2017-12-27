В Казахстане снизился уровень кредитования строительных проектов

БАКУ /Trend/ - Гарантированный государством Казахстана спрос поддерживает уровень жилищного строительства в стране, который вырос на 8 процентов в 2017 году.

Кредитование строительства, в свою очередь, в регрессе: по итогам октября портфель отрасли составил всего 937,7 миллиарда тенге, что на 2,2 процента меньше, чем в сентябре, и на 4,2 процента меньше, чем годом ранее, сообщает Energy Prom.

Более того, доля просроченных займов в кредитном портфеле строительных компаний увеличилась до 16,5 процента, составив 160,3 миллиарда тенге (больше чем в полтора раза).

Напомним, что доля неработающих кредитов для банков с 1 января 2016 года должна быть не более 10 процентов, а это значит, что показатели строительной сферы вызывают у банкиров оправданные опасения, и кредитование в этой отрасли в дальнейшем будет проводиться крайне осторожно.

Несмотря на общую нехватку фондирования у застройщиков, непосредственно сфера жилищного строительства чувствует себя достаточно комфортно: так, за 11 месяцев текущего года в эксплуатацию было введено 9,6 миллиона квадратов жилья - на 7,6 процента больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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