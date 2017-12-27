Экспорт драгметаллов принес экономике Азербайджана 121 млн манатов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С апреля по декабрь 2017 года ЗАО AzerGold экспортировало 60 552 унции золота и 86 806 унций серебра, говорится в сообщении компании, распространенном в среду.

Экспорт драгоценных металлов принес экономике Азербайджана доход размером в 121 миллиона манатов. Успешно пройдя процедуры KYC (Know Your Customer) и due diligence, требуемые международными аффинажными компаниями, AzerGold уже в апреле текущего года заключило контракт по очистке драгоценных металлов с известной Швейцарской аффинажной компанией “Argor-Heraeus”.

Приступившее к деятельности в июле 2016 года ЗАО AzerGold, за короткое время удалось осуществить ряд важных мероприятий. В частности, на территории расположенного в Дашкесанском районе Човдарского горнорудного предприятия были осуществлены различные ремонтно-строительные работы, оптимизирована деятельность предприятия на месторождении, производство было переведено на круглосуточный рабочий режим, запущен процесс добычи.

С целью обеспечения экологического равновесия на территории месторождения посажено более шести тысяч различных деревьев и кустарников, предприняты необходимые меры для улучшения условий труда и создана соответствующая инфраструктура. С целью создания документа по технико-экономическому обоснованию для сульфидной (подземной) фазы эксплуатации месторождения, которая запланирована на 2021 год, после окончания в 2020 году оксидного (наземного) этапа эксплуатации, ведется активное сотрудничество с международными консалтинговыми компаниями.

Одной из основных стратегических целей ЗАО является обеспечение устойчивого и продолжительного развития в стране промышленности цветных металлов. С этой целью, при сотрудничестве с влиятельными международными консалтинговыми компаниями разрабатывается документ по первичной экономической оценке имеющего по запасам меди, цинка, золота, свинца, серебра стратегическое значение не только для Азербайджана, но и для Европы полиметаллического месторождения “Филизчай”. В течении следующих лет на территории месторождения планируется проведение металлургических, лабораторных, геотехнических, гидрологических и экологических исследований.

Кроме того, с целью оценки запасов на другом месторождении - “Мазымчай”, находящегося в районе Балакян, осуществлены буровые работы.

На территории участка Ортаканд месторождения Гойдаг-Алинджа, находящегося в Нахичеванской Автономной Республике, проведены комплексные геофизические исследования и в ближайшем будущем планируется осуществление буровых работ и оценки запасов.

Анализ пробных образцов руды, взятых с территорий Дашкесан-Гейгель, производится в международно-сертифицированных лабораториях, согласно полученным результатам будет подготовлен план разведывательных работ. В последующие годы планируется продолжение геологических исследований в данном направлении.

С целью организации деятельности ЗАО сегодня около 300 человек обеспечены постоянным местом работы. Для реализации политики социальной ответственности, а также оценки и удовлетворения нужд местных общин, при ЗАО создан Комитет корпоративной социальной ответственности. В то же время, с целью осуществления обмена опытом и формирования кадрового потенциала ЗАО сотрудничает с различными научными и учебными заведениями.

Высокие показатели, приобретенные за достаточно короткие сроки, вывели ЗАО на лидирующие позиции в ненефтяном экспорте страны.

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