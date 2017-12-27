Для Азербайджана 2018-й станет годом экономического развития - аналитический центр (ФОТО) (версия 2)

27 декабря 2017 13:28 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - 2018 год для Азербайджана войдет в историю как год экономического развития, сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года.

По его словам, в результате экономических реформ, проведенных в стране в 2017 году, кризис остался позади, и экономика вступила в новый цикл развития.

"С одной стороны, в 2017 году были проведены антикризисные мероприятия, а с другой - продолжились реформы по созданию новой экономической модели. Снижение ВВП в Азербайджане наблюдалось только в 2016 году, а в 2017 году динамика роста ВВП восстановилась и были созданы возможности для нового экономического роста в 2018 году", - сказал Гасымлы.

В целом, по словам Гасымлы, 2017 год для Азербайджана можно назвать годом стабилизации.

"В результате успешных экономических реформ рост ненефтяного сектора по итогам 2017 года прогнозируется на уровне более двух процентов. В 2017 году ненефтяной экспорт вырос на 20 процентов, в платежном балансе образовалось положительное сальдо, объем стратегических валютных запасов увеличился. В результате деятельности в рамках Совета финансовой стабильности курс маната стабилизировался. Таким образом, 2017 год для Азербайджана можно назвать годом стабильности, а 2018-й - годом экономического развития", - сказал Гасымлы.

(Автор: Анвар Мамедов)

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