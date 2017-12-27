В ближайшее время может возобновиться курсирование поездов из Нахчывана в иранский Мешхед

27 декабря 2017 13:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Иран планируют возобновить работу скоростного поезда Нахчыван-Мешхед-Нахчыван в январе 2018 года, сказал Trend генеральный консул Ирана в Нахчыванской Автономной Республике Мансур Айром.

По словам генконсула, над этим вопросом в настоящее время работают представители иранской и азербайджанской железнодорожных ведомств.

Айром выразил надежду, что возобновление работы поезда способствует развитию туризма в обеих странах.

Курсирование поезда по маршруту Нахчыван-Мешхед-Нахчыван началось в декабре 2016 года, однако впоследствии, по техническим причинам его работа была приостановлена.

В январе-ноябре 2017 года число иранских туристов, посетивших страну, превысило 340 тысяч человек [данные министерства культуры и туризма Азербайджана].

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Ираном в январе-ноябре 2017 года составил 229 миллионов долларов, из которых экспорт в эту страну превысил 15 миллионов долларов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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Azernews Newspaper
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