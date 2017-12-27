Банки приобрели ноты Центробанка Азербайджана на 350 млн манатов

27 декабря 2017 17:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) в среду провела очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 350 миллионов манатов со сроком обращения в 28 дней, сообщает БФБ.

Согласно информации, спрос в ходе практически совпал с объемом предложения - банки подали заявки на 348,34 миллиона манатов по номинальной стоимости.

Заявки были представлены в ценовом диапазоне 98,8472 маната (при доходности в 14,99 процента) и 99,075 (12 процентов). Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 98,8472 (14,99 процента), средневзвешенная цена установлена Центральным банком в 98,9009 маната (14,29 процента). Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 350 миллионов манатов.

Последний срок оплаты по нотам – 24 января 2018 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Официальный курс на 27 декабря составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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