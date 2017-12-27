Китай за 10 лет инвестировал в Казахстан более $14 млрд

27 декабря 2017 20:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Китай за 10 лет инвестировал в Казахстан более 14 миллиардов долларов, сообщил в среду министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Китай является одним из ключевых зарубежных инвесторов Казахстана. Стороны поддерживают интенсивный диалог на высшем и высоком уровнях. С момента избрания на пост председателя КНР Си Цзиньпин посетил Казахстан три раза. Нурсултан Назарбаев за этот же период посетил Китай пять раз, сказал Абдрахманов на правительственном часе.

Он подчеркнул, что Астана придает большое значение развитию всестороннего стратегического партнерства с КНР. "Мы весьма позитивно оцениваем динамику конструктивного сотрудничества, при которой сохраняется высокий уровень доверия и добрососедства", - считает министр.

Он добавил, что Китай - страна с растущим геополитическим влиянием, мощным экономическим потенциалом, широкими финансовыми и технологическими возможностями.

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Azernews Newspaper
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