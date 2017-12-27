Али Ахмедов: В Азербайджане создана правовая база для начала деятельности Агентства продбезопасности

27 декабря 2017 21:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для начала деятельности Агентства продовольственной безопасности с первого января 2018 года создана вся необходимая правовая база, сказал председатель Комиссии по продовольственной безопасности, заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов на очередном заседании комиссии.

По его словам, Комиссия по продовольственной безопасности была создана для обеспечения деятельности Агентства продовольственной безопасности.

"Уже назначен председатель Агентства продовольственной безопасности, и оно начнет свою деятельность с первого января. Таким образом, деятельность Комиссии по продовольственной безопасности будет приостановлена", - сказал Ахмедов.

Ахмедов добавил, что Комиссия по продовольственной безопасности в течение текущего года активно участвовала в создании Положения об Агентстве продовольственной безопасности, которое было утверждено главой государства.

"Кроме того, комиссия провела разделение полномочий между соответствующими структурами и, подготовив соответствующий документ, представила его в Кабинет министров. Естественно, что данный документ все ещё требует проработки. Я полагаю, что после завершения всех работ данный документ также будет утвержден и на его основе Агентство продовольственной безопасности начнет свою деятельность. Также был подготовлен и представлен главе государства проект закона "О продовольственной безопасности", который в ближайшее время будет направлен в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана", - сказал вице-премьер.

Заместитель премьер-министра сообщил, что также был подготовлен и представлен Президенту Азербайджана проект государственной программы по обеспечению продовольственной безопасности в Азербайджане на 2018-2025 годы. После утверждения данной госпрограммы Агентство продовольственной безопасности Азербайджана сможет определить свою деятельность. Кроме того, был подготовлен и отправлен в Комиссию "Кодекс Алиментариус" соответствующий документ об азербайджанском представительстве. Полномочия представителя были переданы Агентству продовольственной безопасности Азербайджана.

"Можно сказать, что создана необходимая правовая база для начала деятельности Агентства продовольственной безопасности Азербайджана с первого января. После этого начинаются организационные работы, работы по формированию материально-технической базы и выполнению условий, при которых агентство будет осуществлять свою работу", - отметил Али Ахмедов.

На совещании были озвучены предложения относительно структуры Агентства, общего количества его работников, решения финансовых и имущественных вопросов, и в связи с этим были приняты соответствующие решения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Али Ахмедов: Азербайджан предпринимает важные шаги для выполнения обязательств по Целям устойчивого развития ООН
Политика 25 декабря 12:05
Али Ахмедов: У Ильхама Алиева высокий шанс вновь стать Президентом Азербайджана
Политика 23 декабря 14:53
Али Ахмедов: Ликвидация нелегальной занятости - одна из основных задач правительства Азербайджана
Общество 30 ноября 15:10
В Азербайджане с 2003 года создано 1,9 млн рабочих мест - вице-премьер
Общество 30 ноября 14:32
Али Ахмедов: Стоимость обязательной медстраховки будет низкой (ФОТО)
Политика 30 ноября 13:33
Али Ахмедов: За последние 25 лет численность населения Азербайджана возросла примерно на 40%
Политика 20 ноября 12:36
Агентство продбезопасности улучшит контроль над качеством продукции в Азербайджане
Бизнес 14 ноября 17:23
Роль Азербайджана и Китая в восстановлении "Шелкового пути" создает почву для развития сотрудничества - правящая партия
Политика 14 ноября 13:29
Институт продбезопасности в Азербайджане стимулирует развитие экспорта - замминистра
Бизнес 14 ноября 12:28
Али Ахмедов: Вопросами продбезопасности в Азербайджане будет заниматься единый центр
Бизнес 11 ноября 11:44
В Азербайджане появится Центр борьбы с нелегальной занятостью
Бизнес 7 сентября 12:32
Али Ахмедов: В Азербайджане ежегодно должны открываться 100 тыс рабочих мест
Общество 7 сентября 11:17
Али Ахмедов: Там, где заканчивается логика, начинается клевета
Политика 6 сентября 21:55
В Кабмине Азербайджана прошло совещание по вопросам борьбы с проблемой бездомных животных
Общество 23 августа 21:01
Гибель Захры еще раз доказала, что армянские террористы являются убийцами детей - вице-премьер Азербайджана
Политика 6 июля 19:14
Вице-премьер: Требование правительства Азербайджана заключается в том, чтобы предприниматели полностью обеспечили трудовые права граждан
Политика 20 июня 12:30
Али Ахмедов: В экономической сфере Азербайджана планируются коренные реформы (ФОТО)
Политика 20 июня 12:09
Если бы не возвращение Гейдара Алиева к власти, мы бы сейчас жили в совсем другом Азербайджане - вице-премьер
Политика 14 июня 17:07