Узбекистан будет применять международные геодезические системы координат

28 декабря 2017 14:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Узбекистана издал постановление «О применении и открытом использовании на территории Республики Узбекистан международных геодезических систем координат». Об этом говорится в четверг в сообщении Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.

Это позволит использовать геопространственные данные для создания и ведения Национальной географической информационной системы, единой системы государственных кадастров, производства кадастровых и пользовательских карт, доступных для государственных и частных пользователей.

Частные компании смогут использовать созданные на основе международной системы координат карты для создания новых сервисов и приложений для мобильных телефонов, которые связаны с позиционированием на местности.

До настоящего времени в Узбекистане в качестве государственной системы геодезических координат использовалась Система координат 1942 года (СК-42), которая охватывает всю территорию страны. СК-42 применялась в создании огромного объема геодезических сведений и материалов, которые относятся в категории служебной тайны.

Для создания открытой системы координат необходимо использование исходных данных (геодезических данных для определения параметров системы координат), отличающихся от исходных данных СК-42, например, Всемирной геодезической системы 1984 года (WGS-84).

В мире существует только одна полноценная международная геоцентрическая система координат — ITRS, а также Мировая геодезическая система WGS-84 (тоже геоцентрическая), которая признана в качестве стандартной многими международными организациями и используется в популярных картографических ресурсах, таких как Карты Google, Яндекс.Карты, TomTom и других. По составу параметров ITRS и WGS-84 практически идентичны.

(Автор: Нигяр Гулиева)

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