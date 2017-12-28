В следующем году Азербайджан будет председательствовать в ОЧЭС

БАКУ /Trend/ - В следующем году председательство в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) перейдет к Азербайджану, говорится в распространенном в четверг материале МИД страны по итогам внешней политики в уходящем году.

Было отмечено, что в Совместную декларацию саммита ОЧЭС, проведенного 22 мая 2017 года в Стамбуле, был включен ряд положений, отражающих интересы Азербайджана. Со второй половины 2018 года председательство в ОЧЭС перейдет к Азербайджану.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)