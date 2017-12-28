Азербайджан и Беларусь хотят довести товарооборот по итогам года до $150 млн (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев 2017 года товарооборот между Азербайджаном и Беларусью вырос на 15 процентов и составил 119 миллионов долларов, сказал в среду на пресс-конференции посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

Посол отметил, что по итогам года ожидается товарооборот на уровне 150 миллионов долларов.

"Уходящий год был очень позитивным с точки зрения развития экономических отношений между двумя странами. За 10 месяцев года рост торгового оборота составил 15 процентов, а сам оборот был на уровне порядка 119 миллионов долларов. По итогам года мы ожидаем, что товарооборот достигнет 150 миллионов долларов, что является неплохим результатом", - сказал Ахрамович.

Посол отметил, что 2018 год станет знаковым для торговых отношений Азербайджана и Беларуси, и рост товарооборота увеличится в разы за счет реализации ряда экономических проектов.

"Торговля между двумя странами носит разносторонний характер. В частности, в Азербайджан поставляется продукция машиностроительной, пищевой, деревообрабатывающей промышленности, фармацевтики. Беларусь, в свою очередь, активно импортирует из Азербайджана продукцию нефтехимии, алюминий для машиностроения, продукты питания, спиртные напитки. В Беларуси был открыт первый зарубежный торговый дом Азербайджана", - сказал Ахрамович.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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