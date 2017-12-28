Минэкономики Азербайджана будет осуществлять финансовое обеспечение торгпредставительств

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о включении аппаратов торговых представительств в посольствах и консульствах Азербайджана, функционирующих за рубежом, в структуру министерства экономики.

В указе говорится, что в обязанности министерства экономики включено материально-техническое и финансовое обеспечение аппаратов торговых представительств в посольствах и консульствах Азербайджана, функционирующих за рубежом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.