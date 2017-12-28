Минэкономики Азербайджана будет осуществлять финансовое обеспечение торгпредставительств

28 декабря 2017 18:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о включении аппаратов торговых представительств в посольствах и консульствах Азербайджана, функционирующих за рубежом, в структуру министерства экономики.

В указе говорится, что в обязанности министерства экономики включено материально-техническое и финансовое обеспечение аппаратов торговых представительств в посольствах и консульствах Азербайджана, функционирующих за рубежом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Азербайджана утвердил бюджет Госнефтефонда на 2018 г.
Энергетика 17:59
В Азербайджане создано Агентство развития малого и среднего предпринимательства
Политика 17:45
Президент Ильхам Алиев наградил ряд лиц орденами «Шохрат» и «Шараф»
Политика 17:39
Президент Ильхам Алиев удостоил группу лиц почетных званий и наград
Политика 15:46
Президент Ильхам Алиев наградил ряд лиц орденом «Достлуг»
Политика 15:31
Выделены средства на реконструкцию систем водоснабжения и канализации еще пяти поселков
Политика 12:38
Президент Ильхам Алиев наградил Рафаэля Гваладзе Почетным дипломом
Политика 27 декабря 18:15
Президент Ильхам Алиев принял участие на неофициальной встрече глав государств СНГ в Москве (ФОТО)
Политика 26 декабря 20:30
Утвержден бюджет Фонда страхования от безработицы Азербайджана на 2018 г.
Политика 26 декабря 16:40
Утвержден бюджет Госфонда соцзащиты Азербайджана
Политика 26 декабря 16:32
Президент Ильхам Алиев увеличил размер прожиточного минимума на 2018 г.
Политика 26 декабря 16:00
В Азербайджане утвержден критерий нуждаемости на 2018 г.
Политика 26 декабря 15:57
В Азербайджане объединены Ипотечный и Кредитно-гарантийный фонды
Экономика 26 декабря 13:58
Президент Ильхам Алиев назначил председателя правления Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда
Бизнес 26 декабря 13:19
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления
Политика 26 декабря 02:26
Президент Ильхам Алиев утвердил госбюджет Азербайджана на 2018 год
Политика 26 декабря 00:15
В Азербайджане увеличена минимальная заработная плата
Политика 25 декабря 21:32
Премьер Турции поздравил Президента Азербайджана
Политика 25 декабря 21:16