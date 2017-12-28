С Expressbank Dubai Shopping Festival выгоднее!

28 декабря 2017 19:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На этот раз Expressbank, всегда радующий клиентов, предоставляет дополнительные привилегии для владельцев карт Visa, сообщает банк в четверг.

Во время Dubai Shopping Festival каждый владелец карты Visa, пройдя регистрацию через программу Visa Explore, при оплате картой сможет получить эксклюзивные предложения в магазинах бытовой техники, ювелирных изделий и прочих. Но и это ещё не всё! При оплате картами Visa от Expressbank в сети отелей Jumeirah полученная скидка размером 25 процентов сделает ваше пребывание ещё более выгодным.

Акция действительна с 26 декабря 2017 года по 27 января 2018 года. Для получения более подробной информации и ознакомления с условиями акции клиенты могут воспользоваться сайтом www.vi.sa/dsf .

Для желающих приобрести карту Expressbank стоимость Visa Electron составляет шесть манатов, а Visa Classik восемь манатов. При осуществлении взноса на счет в размере 400 AZN/USD/EUR/GBP бесплатно будет предоставлена банковская карта Visa Gold, а при взносе 800 AZN/USD/EUR/GBP вы получите карту Visa Platinum. Данные средства возможно обналичить без какой-либо комиссии, либо превратить свои расходы в доходы, осуществляя безналичные платежи внутри страны посредством POS-терминалов в рамках проекта ExpressClub.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим веб-сайтом (www.expressbank.az) или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook (www.facebook.com/Expressbank)

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