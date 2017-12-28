Японский конгломерат купит около 20% компании Uber

28 декабря 2017 23:53 (UTC+04:00)

Японская телекоммуникационная корпорация SoftBank Group приобретет около 20% американской компании Uber, предоставляющей услуги онлайн-сервиса заказа такси. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal, передает ТАСС.

Согласно ее данным, SoftBank Group победил в тендере на право купить ценные бумаги Uber, которые принадлежат группе инвесторов и сотрудников американской компании. Срок действия их предложения истекает в четверг в 23:00 мск. Японский конгломерат настроен в конечном счете снизить количество покупаемых акций с 20% до 15% - так, чтобы оставшиеся пять процентов могли приобрести другие инвесторы, участвовавшие в тендере.

Согласно публикации, общая стоимость Uber оценена в $48 млрд по сравнению с недавними рыночными выкладками (около $70 млрд). Это значит, что SoftBank Group купит долю американской компании со скидкой почти 30%, поясняет газета.

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