Шелководы Навоийской области Узбекистана планируют получать 3 урожая коконов в год

ТАШКЕНТ /Trend/ - Шелководы Навоийской области Узбекистана планируют наладить получение трех урожаев коконов в год.

Как сообщает минтруда Узбекистана, учитывая, что у шелководов Китая есть опыт получения даже до четырех урожаев коконов гусениц шелкопряда в год, навоийцы решили воспользоваться знаниями китайских коллег.

С этой целью совместно обществом с ограниченной ответственностью «Навоий ипак курти уруги» Карманинского района и китайской корпорацией «Shandong Guantong Silkworm eggs» реализуется крупный инвестиционный проект стоимостью 2 миллиона долларов, рассчитанный на 5 лет.

В настоящее время на принадлежащей узбекскому предприятию площади с финансовой помощью инвесторов ведется строительство двухэтажной лаборатории и дополнительных зданий.

Отремонтированы старые помещения по выращиванию и переработке грен. Если раньше на этих предприятиях в год заготавливалось до 20 тысяч коробок грен, то после модернизации данный показатель доведен до 52 тысяч. Количество постоянных работников выросло до 50 человек.

По словам председателя ООО «Навоий ипак курти уруги» Ферузы Эшонкуловой, хороший эффект дала поездка в Китай в августе-сентябре т.г. группы узбекских шелководов. В результате курс на выращивание грен до трех раз в год взят шелководами Сурхандарьинской, Кашкадарьинской и Навоийской областей Узбекистана.

« Мы планируем хорошо освоить опыт получения третьего урожая и добиться 4 урожаев коконов в год. Для этого требуются тутовые плантации», - озвучила дальнейшие планы Ф.Эшонкулова.

Добавим, что шелководами Навоийской области в текущем году выращено около 700 тонн шелковичного сырья. В настоящее время в Хатырчинском, Карманинском и Кызылтепинском районах области действуют предприятия по переработке коконов и изготовлению шелковой пряжи.

(Автор: Диана Алиева)

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