MIDA реализует первый проект строительства жилья по госзаказу в Баку

БАКУ /Trend/ - ООО MIDA при Госагентстве по жилищному строительству при Президенте Азербайджана приступило к реализации первого проекта по строительству жилья по государственному заказу, сообщает в пятницу ООО.

Согласно сообщению, здание, заказанное министерством образования Азербайджана, будет расположено на территории Ясамальского жилого комплекса.

В сообщении отмечено, что часть квартир в здании будут переданы министерством своим работникам, а оставшаяся часть - передана в распоряжение MIDA для последующей реализации через систему "Льготное жилье".

Напомним, что в настоящее время MIDA занимается строительством первого льготного жилого комплекса в Ясамальском районе Баку.

Для его строительства в прошлом году был выделен участок площадью 11,6 гектара. Городок будет состоять из 29 многоквартирных жилых зданий: 17 из них будут двухблочными и девятиэтажными, а 12 - одноблочными и 12-этажными.

301 из 1854 квартир в этих зданиях будут однокомнатными, 1110 - двухкомнатными, 443 - трехкомнатными. Площадь однокомнатных квартир составит 31 - 33 квадратных метра, двухкомнатных - 50 - 58 квадратных метров, трехкомнатных - около 70 квадратных метров.

С 30 мая 2017 года началась регистрация обращений граждан, имеющих право на получение квартир в жилом комплексе MIDA.

Ежемесячная плата за покупку трехкомнатной квартиры в ипотеку не будет превышать 300 манатов, а за однокомнатную квартиру она составит 130-150 манатов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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