MIDA реализует первый проект строительства жилья по госзаказу в Баку

29 декабря 2017 17:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ООО MIDA при Госагентстве по жилищному строительству при Президенте Азербайджана приступило к реализации первого проекта по строительству жилья по государственному заказу, сообщает в пятницу ООО.

Согласно сообщению, здание, заказанное министерством образования Азербайджана, будет расположено на территории Ясамальского жилого комплекса.

В сообщении отмечено, что часть квартир в здании будут переданы министерством своим работникам, а оставшаяся часть - передана в распоряжение MIDA для последующей реализации через систему "Льготное жилье".

Напомним, что в настоящее время MIDA занимается строительством первого льготного жилого комплекса в Ясамальском районе Баку.

Для его строительства в прошлом году был выделен участок площадью 11,6 гектара. Городок будет состоять из 29 многоквартирных жилых зданий: 17 из них будут двухблочными и девятиэтажными, а 12 - одноблочными и 12-этажными.

301 из 1854 квартир в этих зданиях будут однокомнатными, 1110 - двухкомнатными, 443 - трехкомнатными. Площадь однокомнатных квартир составит 31 - 33 квадратных метра, двухкомнатных - 50 - 58 квадратных метров, трехкомнатных - около 70 квадратных метров.

С 30 мая 2017 года началась регистрация обращений граждан, имеющих право на получение квартир в жилом комплексе MIDA.

Ежемесячная плата за покупку трехкомнатной квартиры в ипотеку не будет превышать 300 манатов, а за однокомнатную квартиру она составит 130-150 манатов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
MIDA завершило строительство первых 12 зданий в Баку
Общество 16:24
MIDA привлекло свыше 6 млн манатов для стройработ в льготном жилкомплексе в Баку
Бизнес 8 декабря 13:56
Госагентство по жилищному строительству Азербайджана объявило тендер
Тендеры 7 ноября 13:52
В Азербайджане объявлен тендер на строительство социального жилья
Тендеры 6 сентября 15:01
Начинается подготовка проектно-сметной документации для второго комплекса льготного жилья в Баку
Бизнес 30 августа 15:54
Отобраны подрядчики для строительства 7 зданий в льготном жилищном комплексе Баку
Бизнес 26 июля 19:58
Расширен список категорий граждан Азербайджана, которые могут приобрести льготное жилье
Бизнес 24 июля 14:07
MIDA привлекло 11 млн манатов для строительства соцжилья в Баку
Бизнес 4 июля 15:30
Для строительства жилого комплекса в Баку привлекаются инвесторы
Бизнес 13 июня 09:59
MIDA заключила три контракта в рамках строительства социального жилья в Азербайджане
Бизнес 13 апреля 16:34
Проекты соцжилья в Азербайджане будут финансировать за счет строительства объектов премиум-класса
Бизнес 1 марта 15:04
Доля соцжилья в Азербайджане не превысит 10% рынка недвижимости - госагентство (ФОТО)
Бизнес 1 марта 14:53
В Азербайджане объявлен тендер на строительство социального жилья
Бизнес 13 декабря 2016 10:09
Будет подготовлен план перспективного развития MIDA в 2017 году
Бизнес 13 октября 2016 16:13
Названы объемы финансирования ипотеки и строительства соцжилья в Азербайджане в 2017 году
Бизнес 26 сентября 2016 13:48
Выделена территория для строительства первого городка с социальным жильем в Баку
Бизнес 1 августа 2016 15:13
Назначен директор ООО MIDA при Госагентстве жилищного строительства Азербайджана
Бизнес 8 июня 2016 13:57