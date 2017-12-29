Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение на 18%

БАКУ /Trend/ - Спрос на депозитном аукционе Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в пятницу на 18,6 превысил предложение, сообщает ЦБА.

Центробанк принял у банков 300 миллионов манатов, однако, спрос был на уровне 355,7 миллиона манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 13,89 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на 29 декабря составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

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