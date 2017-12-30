Отрицательное сальдо внешнеторгового оборота Армении углубилось почти на треть

30 декабря 2017 13:28 (UTC+04:00)

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Армении в январе-ноябре текущего года составило 1,757 миллиона долларов, углубившись за год на 31,8 процента.

Как сообщают в субботу армянские СМИ со ссылкой на национальную статистическую службу, внешнеторговый оборот Армении в январе-ноябре 2017 года составил 5,784 миллиарда долларов,

Объём экспорта за отчётный период составил 2,014 миллиарда долларов, увеличившись за год на 23,5 процента. Объем импорта увеличился на 24 процента, до 3,770 миллиарда долларов.

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