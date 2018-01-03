Рынок недвижимости Баку: три фактора стабильности

БАКУ /Trend/ - Прошедший год ознаменовался для рынка недвижимости Баку относительной стабилизацией процессов и повышением активности. Если ознакомиться с данными, то можно увидеть, что высокие темпы снижения цен, наблюдавшиеся на рынке в 2015 и 2016 годах, постепенно снижались в течение года, и к концу 2017 на рынке установилась, хоть и не полная, но относительная стабильность.

Так, если в 2016 году цены на рынке недвижимости Баку снизились на 31,53 процента, то по итогам ноября 2017 года годовое сокращение составило около 4,3 процента.

Анализируя ситуацию, можно прийти к выводу, что стабилизация на рынке была вызвана следующими тремя основными факторами.

Стартовала реализация пилотного проекта по перестройке первого микрорайона и ряда других районов Баку

Согласно решению Кабинета министров о мерах по перестройке первого и других микрорайонов Баку от 10 марта 2017 года, функции заказчика по работам по реконструкции, которые будут проведены на территории первого микрорайона, как "пилотного проекта", поручены МЧС на основании его предложения.

Проект подразумевает снос так называемых “хрущевок” в микрорайонах Баку, на месте которых будут построены жилые комплексы, состоящие из 9 и 12-этажных зданий, а также социальных объектов (школы, детские сады и т.д.). Жители этих домов смогут получить жилье в этих новостройках под гарантию государства.

Кроме того, выселенным из снесенных зданий жильцам обеспечивается выплата средств для размещения в арендованных квартирах до окончания строительства новых жилых зданий строительными компаниями. После завершения строительства новых зданий жильцам старых будут выделены квартиры площадью на 10 процентов больше общей площади принадлежавшей им квартиры. Те же условия применимы и для владельцев нежилых помещений.

В настоящее время МЧС ведет подготовительные работы, связанные с данным пилотным проектом.

В Азербайджане началось строительство социального жилья

Работа в данном направлении началась еще в 2016 году. В апреле было создано Государственное агентство по жилищному строительству, а в декабре 2016 года - состоялась церемония закладки фундаментов первого девятиэтажного здания и школы, которые строятся в Ясамальском жилом комплексе – первом проекте Госагентства.

В настоящее время ООО MIDA при Госагентстве уже завершило строительно-монтажные работы в первых 12 жилых зданиях комплекса и здании общеобразовательной школы на 960 мест, сегодня продолжаются отделочные работы. Параллельно продолжается строительство других многоквартирных жилых зданий, а также осуществляются работы по обеспечению территории соответствующими инженерными коммуникациями. Всего Ясамальский жилой комплекс будет состоять из 29 многоквартирных жилых зданий: 17 из них будут двухблочными и девятиэтажными, а 12 - одноблочными и 12-этажными. 301 из 1854 квартир в этих зданиях будут однокомнатными, 1110 - двухкомнатными, 443 - трехкомнатными. Площадь однокомнатных квартир составит 31 - 33 квадратных метра, двухкомнатных - 50 - 58 квадратных метров, трехкомнатных - около 70 квадратных метров.

Кроме того, в конце декабря 2017 года состоялась церемония закладки фундамента первого семиэтажного здания, которое будет построено в Говсанском жилом комплексе - втором проекте Госагентства. Городок будет состоять из 11 многоквартирных жилых зданий: семь из них будут семиэтажными с восемнадцатью подъездами, а четыре – десятиэтажными с одним подъездом. Планируется, что всего в этих зданиях будет 3002 квартиры, из которых 280 - однокомнатные, 1481 – двухкомнатные, 940 – трехкомнатные и 301 – четырёхкомнатные. Площадь однокомнатных квартир составит примерно 32-35 квадратных метров, двухкомнатных – 51-54 квадратных метра, трехкомнатных – 64-68 квадратных метров, а четырехкомнатных - 79-86 квадратных метров. На территории предусматривается сдать два детских сада на 260 мест каждый, общеобразовательную школу на 1920 ученических мест, торговый центр и больницу. Кроме того, на территории планируется создать соответствующую транспортную инфраструктуру и интегрировать ее в городскую систему общественного транспорта.

Увеличились объемы ипотечного кредитования

В 2017 году Азербайджанский ипотечный фонд (АИФ) возобновил активное кредитование после завершения реструктуризации своей деятельности. Процесс реструктуризации, протекающий практически в течение всего 2016 года, отразился и на рынке недвижимости. Если в 2016 году АИФ выдал всего 188 кредитов на 33 миллиона манатов, то уже в 2017 году число выданных кредитов составило 3 182, а объемы кредитования выросли до 232 миллионов манатов.

Эти три фактора вместе взятые оказали значительное влияние на стабилизацию рынка недвижимости. И дальнейший рост на рынке также можно связать с активностью и объемами реализации данных проектов. Стоит учесть, что тенденция сокращения рынка недвижимости постепенно уменьшается. Скорее всего, в первой половине 2018 года ситуация на рынке продолжит стабилизироваться, а со второй половины года мы увидим рост. Но, при этом, темпы роста будут напрямую связаны с реализацией жилья, как в рамках пилотных проектов, так и строительства социального жилья. Если темпы реализации и объемы проектов расширятся, рост может стать значительным. А дальнейшее увеличение объемов кредитования по линии Азербайджанского ипотечного фонда придаст дополнительный импульс для развития рынка недвижимости.

Анвар Мамедов, обозреватель Trend

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