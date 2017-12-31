Исторический год для азербайджанского транспорта: лидерство, доказанное на деле

БАКУ /Trend/ - Уходящий 2017-й год можно охарактеризовать как весьма успешный для транспортно-логистической сферы Азербайджана. Решающую роль в этом сыграло особое внимание руководства страны к этой области экономики, которая имеет потенциал стать основным локомотивом развития ненефтяного сектора.

2017 запомнился рядом важных событий и тенденций. Запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), продвижения в ходе реализации других крупных проектов, рост объема грузоперевозок по сравнению с прошлым годом, несмотря на сложную ситуацию в отрасли в мировом масштабе, большая работа по улучшению транспортной инфраструктуры и ситуации в общественном транспорте – ключевые из них.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс

Ввод в эксплуатацию БТК, безусловно, главное событие года. Торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялась 30 октября в Бакинском международном морском торговом порту при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Первой леди Мехрибан Алиевой, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супруги Эмине Эрдоган, глав правительств Казахстана, Грузии, Узбекистана, а также делегаций Таджикистана и Туркменистана.

В тот же день по БТК был отправлен первый грузовой поезд. Он состоял из 32 контейнеров, груженых зерном. Поезд был отправлен из казахстанского Кокшетау 24 октября, а его конечным пунктом стал турецкий Мерсин.

Первая операция по грузовой перевалке на БТК состоялась на станции Ахалкалаки.

В ноябре Турция заявила, что готова начать строительство второго железнодорожного полотна в рамках коридора Баку-Тбилиси-Карс на своей территории.

Позднее в Баку был подписан протокол, который утвердил снижение тарифов на перевозки по БТК в следующем году. В декабре стали известны тарифы на грузовые перевозки между Азербайджаном и Турцией по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

В конце ноября по коридору был пущен первый грузовой поезд уже в обратном направлении – из Турции в Центральную Азию.

Проект получает великолепную и широкую прессу – о нем пишут СМИ в США, Южной Америке, Азии. В использовании БТК заинтересован целый ряд стран. О конкретном интересе говорится в Узбекистане, Пакистане, Беларуси, Афганистане, России и даже Нидерландах. В следующем году Азербайджан проведет презентацию потенциала БТК в Китае.

Главной целью в настоящее время является увеличение объема грузоперевозок с 6,5 до 17, затем до 25 и впоследствии до 50 миллионов тонн в год.

Транскаспийский транспортный маршрут (Восток-Запад)

В апреле ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" и АО "Казахстанские железные дороги" создали совместное предприятие в сфере грузовых перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). Также Азербайджан, Грузия, Казахстан и Украина могут создать совместное предприятие для внедрения принципа «единого окна» при обработке грузов, идущих по ТМТМ.

В июне Международная ассоциация ТМТМ в рамках заседания участников коридора в Астане подписала меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией транспорта и коммуникаций Китая.

По итогам текущего года объемы грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, как ожидается, составят не менее 1,3 миллиона тонн грузов.

В следующем году на перевозки по ТМТМ будут установлены новые конкурентоспособные тарифы. При этом план перевозок на 2018 год по ТМТМ утвержден на уровне более 3,5 миллиона тонн, при этом порядка 15 тысяч контейнеров планируется перевезти из Турции в направлении Казахстана, Центральной Азии и Китая. Также все железнодорожные администрации, порты Каспия и Черноморского бассейна устанавливают льготные привлекательные тарифы. К 2020 году же планируется достичь уровня 7-8 миллионов тонн грузов.

Также Международная ассоциация ТМТМ планирует расширить номенклатуру перевозимых грузов. Имеются планы в следующем году обеспечить перевозку 520 тысяч тонн нефтепродуктов, 350 тысяч тонн зерна, 364 тысячи тонн цветных металлов и 360 тысяч тонн угля из Казахстана по ТМТМ.

Кроме того, Международная ассоциация ТМТМ откроет представительство в Стамбуле.

"Север-Юг"

Проект "Север-Юг" в 2017 году также продвинулся довольно весомо. Ожидается, что в течение 2-3 лет он будет полностью запущен в эксплуатацию.

В марте был успешно запущен тестовый поезд через пограничный железнодорожный мост через реку Астарачай.

В феврале прошлого года Иран приступил к строительству участков железной дороги Казвин-Решт и Астара (Иран) - Астара (Азербайджан).

Ожидалось, что железная дорога Астара - Астара, а также станция и грузовые терминалы в иранской Астаре будут сданы в эксплуатацию 25 декабря, однако затем сроки были перенесены на январь 2018 года. Азербайджан будет использовать железнодорожные объекты в иранской Астаре в течение, как минимум, ближайших 15 лет, в качестве оплаты за строительство железнодорожного сегмента, соединяющего две страны.

Что касается еще одного важнейшего участка всего коридора - железной дороги Решт-Астара, то Азербайджан выделил Ирану кредитную линию на 500 миллионов долларов для финансирования его строительства. Строительство начнется в первой половине следующего года. Открытие 164-километрового участка запланировано на 2020 год, тогда же мы сможем добираться из Баку на поезде до Нахчывана.

В начале декабря совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил предоставление кредита на реализацию проекта транспортного коридора "Север-Юг", а также для развития железнодорожного сектора Азербайджана. 400 миллионов долларов будут выданы самим АБР, а Французское агентство развития (ФАР) предоставит еще 175 миллионов долларов в качестве софинансирования.

Средства со стороны АБР будут выделены двумя траншами по 250 и 150 миллионов долларов соответственно, средства ФАР - по аналогичной схеме траншами по 75 и 100 миллионов долларов. Также на проект предусмотрено выделение технической помощи в объеме один миллион долларов.

Грузоперевозки по маршруту "Север-Юг" в настоящее время ведутся мультимодально. Грузы доставляются из Ирана на автомобилях в азербайджанскую Астару, а оттуда по железной дороге - в Россию, а также через Грузию с целью развития направления "Юг-Запад".

Уже в январе 2018 года страны-члены проекта “Север-Юг” обсудят с операторами и экспедиторами Индии грузовую базу перевозок в Европу. Также в январе, как ожидается, Индия начнет экспорт контейнерных грузов в Россию через Иран и Азербайджан. Между тем, грузовые перевозки по международному транспортному коридору "Север-Юг" за три квартала 2017 года превысили 4,7 миллиона тонн, что на 21,6 процента больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Бакинский международный морской торговый порт и Зона свободной торговли

В марте 2016 года главой государства было подписано распоряжение о мерах по созданию в поселке Алят Гарадагского района Баку, включая территорию нового Бакинского международного морского торгового порта, специальной экономической зоны типа зоны свободной торговли.

Работа по созданию ЗСТ продолжается.

Одновременно в самом порту подходит к концу первая фаза строительства. Ожидается, что она будет завершена ближе к середине 2018 года, после чего объемы обработки грузов будут составлять 1280 тонн в сутки.

По завершении первой фазы Бакинский международный морской торговый порт сможет принимать каждый год до 10-11 миллионов тонн грузов, а также ежегодно обрабатывать до 50 тысяч TEU (стандартные 20-футовые контейнеры). Однако уже в 2017 году порт показал серьезный рост перевалки грузов по сравнению с 2016 годом.

"Дорожная карта"

Важным компонентом в процессе развития транспортно-логистического сектора Азербайджана остается утвержденная в декабре 2016 года Президентом Ильхамом Алиевым "Стратегическая дорожная карта по развитию логистики и торговли". Согласно ей, до 2020 года в Азербайджане в сфере логистики и торговли планируется создать 18,9 тысячи новых рабочих мест, а ВВП планируется увеличить на 605 миллионов манатов.

Рост грузоперевозок

Стоит отметить, что в течение всего года Государственный комитет по статистике Азербайджана констатировал увеличение объема грузоперевозок в Азербайджане.

Так, в январе-ноябре 2017 года транспортным сектором Азербайджана были перевезены 206,2 миллиона тонн грузов, что на 1,8 процента больше показателя аналогичного периода 2016 года.

В целом, транспортно-логистический сектор Азербайджана является чрезвычайно перспективным направлением развития экономики, и та работа, которая проводится государством в этом направлении, дает все основания рассчитывать на дальнейшие успехи в этом сегменте в 2018 году.

Максим Цурков, обозреватель Trend

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.