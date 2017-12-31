Поддержка предпринимательства в Азербайджане продолжится и в 2018 г - замминистра

31 декабря 2017 15:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Меры по развитию предпринимательства в Азербайджане будут продолжены и в следующем году, сказал Trend заместитель министра экономики Сахиб Мамедов.

“В 2018 году мы продолжим работу по поддержке бизнеса с целью увеличения числа предпринимателей в стране”, - сказал замминистра.

Подводя итоги уходящего года, замминистра отметил, что в 2017 году в Азербайджане были проведены широкомасштабные экономические реформы, в особенности в сфере развития предпринимательства и улучшения бизнес-среды.

“Данные реформы и принятые руководством страны решения привели к увеличению доли частного сектора в ВВП до 80 с лишним процентов. Проведенные мероприятия, в частности упрощение процесса лицензирования, продление срока приостановки проверок бизнеса, работы по поощрению инвестиций и стимулированию экспорта привели к развитию в стране предпринимательства. Как результат, в настоящее время число зарегистрированных в стране субъектов предпринимательство превысило 880 тысяч, а доля частного сектора в занятости составила свыше 75 процентов”, - сказал Мамедов, добавив, что эти статистические данные являются показателем большого внимания, уделяемого развитию бизнеса, в особенности МСП в Азербайджане.

Как ранее сообщало министерство экономики, в Азербайджане предприниматели получили 212 документов поощрения инвестиций на сумму 1,8 миллиарда манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о применении закона "О внесении изменений в закон "О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства" от 31 октября 2017 года и внесении изменений в указ Президента о применении закона "О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства" от 20 октября 2015 года и дополнительных мерах по государственному регулированию проверок, проводимых в сфере предпринимательства" от 26 октября 2015 года.

Таким образом, срок действия моратория на проверки предпринимательской деятельности в Азербайджане был продлен до первого января 2021 года.

Согласно изменениям в закон, мораторий не распространяется на проверки качества лекарственных средств, соблюдения правил безопасности и контроль над безопасностью продовольственной продукции. При этом, согласно указу, контроль качества лекарств и соблюдения правил безопасности будет проводить министерство здравоохранения, а контроль над качеством продуктов питания - Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана.

Кроме того, как и раньше, под мораторий не подпадают налоговые проверки, а также установленные соответствующим органом исполнительной власти проверки по случаям, создающим угрозу здоровью и жизни людей, государственной безопасности и экономическим интересам. Эти проверки проводятся с учетом ограничений, установленных соответствующим органом исполнительной власти.

(Автор: Анвар Мамедов)

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