Колебание курса доллара в Узбекистане было в меньшем диапазоне по сравнению с евро

31 декабря 2017 10:24 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Официальный курс доллара в декабре 2017 года вырос на 24,19 сума (0,3 процента) и составил на конец месяца 8120,07 сума, евро снизился на 30,61 сума (0,32 процента) до 9624,72 сума. Об этом Trend сообщили в департаменте валютного регулирования и контроля Центрального банка Узбекистана.

С момента девальвации национальной валюты 5 сентября 2017 года, проведенной в рамках либерализации валютного рынка, официальный курс доллара увеличился на 20,07 сума или 0,25 процента, евро – уменьшился на 20,76 сума или 22 процента.

Официальный курс иностранных валют ЦБ устанавливает раз в неделю, каждый вторник. Наименьший курс доллара с 5 сентября 2017 года был установлен на отметке 8052,08 сума (10 октября), наивысший - 8120,07 сума (26декабря), евро – соответственно 9718,65 сума (12 сентября) и 9381,12 сума (31 октября).

Колебания официального курса доллара с 5 сентября по 26 декабря текущего года проходили в меньшем ценовом диапазоне по сравнению с евро, отметили в ЦБ.

Напомним, что 5 сентября 2017 года, когда была введена конвертация иностранной валюты по текущим операциям, ЦБ почти в два раза девальвировал курс национальной валюты.

В целях замедления темпов роста цен на внутреннем рынке и снижения инфляционных рисков, ЦБ принял решение о повышении с 28 июня 2017 года ставки рефинансирования с 9 до 14 процентов. Это, в свою очередь, отразилось на увеличении средних уровней процентных ставок на межбанковском рынке с 8,1-9 процентов до 12-12,2 процентов.

До запуска валютной реформы в Узбекистане действовало несколько курсов обмена иностранной валюты: официальный курс ЦБ, биржевой клиринговый курс доллара, которым пользовались импортеры товаров, а также "черный" курс для основной части населения.

(Автор: Мамед Дашдемиров. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Состоялся телефонный разговор между президентами Туркменистана и Узбекистана
Центральная Азия 12:53
В Узбекистане планируют изымать доходы от монопольно высоких цен
Бизнес 30 декабря 17:17
Узбекский банк закупает услуги по оценке системы корпоративного управления
Тендеры 30 декабря 17:10
Ташкентцев начинают обслуживать автобусы от JV MAN Auto-Uzbekistan
Бизнес 30 декабря 16:12
Для пассажиров прямых ж/д рейсов из Узбекистана в Россию и Казахстан вводятся скидки
Бизнес 30 декабря 15:16
Узбекская авиакомпания объявляет тендер
Тендеры 30 декабря 14:16
Узбекистан и Нидерланды будут обмениваться информацией в налоговой сфере
Бизнес 30 декабря 13:25
Юридические компании Узбекистана и Китая договорились о совместной защите интересов бизнеса
Бизнес 30 декабря 11:32
В праздники ж/д перевозки внутри Узбекистана подешевели
Бизнес 30 декабря 11:17
Внешнеторговый оборот Узбекистана вырос
Бизнес 29 декабря 19:46
Центробанк Узбекистана усилит анализ инфляционных процессов
Бизнес 29 декабря 16:24
Узбекистан и Украина договорились сотрудничать в сфере развития ореховодства
Экономика 29 декабря 15:51
Россия планирует построить атомную электростанцию в Узбекистане
Энергетика 29 декабря 15:28
В 2018 г. в Узбекистане расширится работа межбанковского денежного рынка
Бизнес 29 декабря 13:26
Россия и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики
Энергетика 29 декабря 13:03
Центробанк Узбекистана прогнозирует увеличение денежной массы
Бизнес 29 декабря 12:56
Центробанк Узбекистана в 2018 г ожидает темпы экономического роста в пределах 6%
Бизнес 29 декабря 12:07
Предприятия легкой промышленности Узбекистана экспортировали продукцию более чем на $1 млрд
Бизнес 29 декабря 10:56