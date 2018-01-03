В Узбекистане снижен налог на доходы физлиц

БАКУ /Trend/ - Средняя и максимальная ставки на доходы физических лиц снижены в Узбекистане с 1 января, в то же время увеличен размер взноса на индивидуальные накопительные пенсионные счета, налог на имущество будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости недвижимости.

Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана, которым утверждены основные макроэкономические показатели и параметры государственного бюджета страны на 2018 год.

В частности, средняя ставка налога на доходы физических лиц (от 5 до 10 минимальных зарплат) и максимальная (свыше 10 минимальных зарплат) снижена на 0,5 процента — до 16,5 процента и 22,5 процента соответственно.

При этом сохранена минимальная ставка налога на доходы физлиц (до пяти минимальных зарплат) — 7,5 процента.

Согласно постановлению, с 1 января увеличен размер обязательных ежемесячных взносов, перечисляемых на индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан, с одного до двух процентов от доходов, подлежащих налогообложению.

Шкала налогообложения по группам облагаемых доходов определяется исходя из минимальной заработной платы, установленной на начало года (на 1 января 2018 года - 172 240 сумов), и не пересматривается в течение года при изменении размера минимальной заработной платы.

Постановлением также определено, что с 2018 года налог на имущество физических лиц будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости недвижимости, ее минимальная цена составит не ниже 42 миллионов сумов (5,25 тысячи долларов).

Ранее ставка налога составляла 1,7 процента инвентаризационной стоимости недвижимости. Теперь она будет составлять 0,2 процента кадастровой стоимости.

Для недопущения резкого роста налоговой нагрузки постановлением предусмотрено, что сумма налога не может превышать сумму, начисленную за 2017 год, более чем на 20 процентов.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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