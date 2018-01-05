Узбекистан закупит около 6 тыс. единиц сельхозтехники

БАКУ /Trend/ - Узбекистан в первом полугодии 2018 года приобретет 5778 единиц техники для нужд сельского хозяйства.

Об этом говорится в постановлении президента «О дополнительных мерах по дальнейшему повышению технической оснащенности сельского хозяйства».

В документе отмечается, что министерством сельского и водного хозяйства совместно с АО «Узагротехсаноатхолдинг» определена первоочередная потребность в поставках современных пахотных и пропашных тракторов, зерноуборочных комбайнов, плугов, сеялок и другой сельскохозяйственной техники для проведения весенних агротехнических работ в 2018 году в количестве 5 778 единиц техники, в том числе 758 пахотных, 1 500 пропашных тракторов, 330 тракторов садоводческого назначения. 2 790 единиц навесной и прицепной сельскохозяйственной техники, а также к началу уборки урожая зерноколосовых культур - 400 зерноуборочных комбайнов.

В частности, планируется приобрести тракторы «Джон Диир», «Беларусь», Т-7060, Т-6070, зерноуборочные комбайны CASE, Вектор, Dominator 130, плуги, сеялки, опрыскиватели, культиваторы и т.д.

Поставка сельскохозяйственной техники осуществляется за счет кредитов АКБ «Агробанк», собственных средств фермерских хозяйств и машинно-тракторных парков, а также займов, предоставляемых машинно-тракторным паркам АО «Узагротехсаноатхолдинг» и АО «Узагросервис».

Глава Узбекистана рекомендовал АКБ «Агробанк» выдавать кредиты фермерским хозяйствам и машинно-тракторным паркам, входящим в состав АО «Узагросервис», сроком на 10 лет по ставке 5 процентов годовых под обеспечение (поручительство, залог имущества) АО «Узагротехсаноатхолдинг» и организаций, входящих в его состав.

АКБ «Агробанк» и АО «Узагросервис» за счет полученных средств не позднее 20 января 2018 года поручено осуществить субсидирование организаций АО «Узагротехмаш» в размере не менее 70 процентов от стоимости сельскохозяйственной техники, определенной настоящим постановлением к производству и поставкам, для оперативной организации производства сельскохозяйственной техники, в том числе приобретения по импорту необходимых компонентов и материалов.

По данным Торгово-промышленной палаты, на начало 2017 года в стране действует более 160 тысяч фермерских хозяйств, из них более 36 тысяч - многопрофильные. Доля пищевой отрасли Узбекистана в ВВП составляет более 18%.

В республике в соответствии с рядом нормативно-правовых актов до 2020 года предусмотрено создание 14 торгово-логистических центров в регионах по переработке, хранению, упаковке и экспорту плодоовощной продукции. Только в 2016-2020 годах, согласно программе по дальнейшему развитию сырьевой базы, углублению переработки плодоовощной и мясомолочной продукции, увеличению производства и экспорта продовольственных товаров, реализуются 180 инвестиционных проектов объемом почти в 596 миллионов долларов.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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