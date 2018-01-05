Банки Азербайджана более чем втрое сократили обязательства перед Центробанком

5 января 2018 17:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На конец ноября 2017 года азербайджанские банки сократили обязательства перед Центральным банком Азербайджана более чем втрое по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года, до 548,6 миллиона манатов, следует из распространенного в пятницу отчета Палаты надзора над финансовыми рынками.

По данным отчета, за год банки в целом сократили свои обязательства на 21,4 процента, с 29,58 миллиарда до 23,26 миллиарда манатов. Основная доля обязательств пришлась на депозиты - 15,72 миллиарда манатов (сокращение за год на 6,9 процента).

Активы банковского сектора сократились за год на 17,2 процента и по состоянию на первое декабря 2017 года составили 26,39 миллиарда манатов.

Главной причиной сокращения активов стало снижение объема кредитных портфелей банков - на 25,3 процента по сравнению с показателем на конец ноября позапрошлого года, до 11,78 миллиарда манатов. Также значительно сократились и кредиты, выданные банкам другим финансовым институтам. За год их объем сократился в 2,6 раза, до 285 миллионов манатов.

В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на пятое января составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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