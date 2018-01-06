Авиарейс Нью-Йорк - Баку задерживается - AZAL

6 января 2018 22:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Самолет авиакомпании AZAL, выполняющий рейс Баку - Нью-Йорк (J2-101), стоит на перроне и ожидает терминала для высадки пассажиров, сообщает авиакомпания в социальной сети Facebook.

Отмечается, что данная задержка связана с неблагоприятными погодными условиями в Нью-Йорке, а также с задержкой в работе наземных служб Международного аэропорта имени Джона Кеннеди (JFK).

В связи со сложившейся ситуацией, авиарейс Нью-Йорк - Баку (J2-102) также задерживается.

В случае долгой задержки, в соответствии с правилами авиакомпании, пассажиры будут обеспечены всем необходимым.

(Автор: Максим Цурков)

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