Иностранные вузы в Узбекистане освобождены от всех налогов

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана освободил все иностранные высшие образовательные учреждения, аккредитованные в республике, от уплаты всех видов налогов до 1 января 2023 года, сообщили Trend в пресс-службе главы государства.

В частности, иностранные вузы освобождаются от уплаты налогов, обязательных отчислений в государственные целевые фонды в рамках их образовательной деятельности, единого социального платежа.

Помимо этого от уплаты налога на доходы физических лиц на пять лет освобождаются иностранные специалисты, работающие в этих учебных заведениях, уточнили в пресс-службе президента.



В настоящее время в Узбекистане функционируют шесть иностранных вузов, которые все расположены в Ташкенте. Первым в республике в конце 2001 года открылся Ташкентский филиал Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова.

С января следующего года начал деятельность Международный Вестминстерский университет, в котором готовятся высококвалифицированные кадры по специальностям «Экономика», «Менеджмент», «Информационные технологии», «Право».



Ташкентский филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова был создан в феврале 2006 года. Его студенты обучаются психологии и прикладной математике и информатике.



Сингапурский Институт развития менеджмента начал работать с сентября 2007 года. Он готовит дипломированных специалистов в области бухгалтерского учета, банковского дела, финансовых рынков, маркетинга, туризма и гостиничного бизнеса.

Филиал Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина был основан в 2007 году и готовит кадры для нефтегазовой промышленности.



Туринский политехнический университет начал свою деятельность в 2009 году. Его основной задачей является подготовка высококвалифицированных специалистов для автомобильной, машиностроительной и электротехнической промышленности, энергетики, гражданского проектирования и строительства в соответствии с образовательными программами Италии.



Последним в 2014 году был создан Университет Инха. В нем студенты обучаются инженерным наукам, информационным технологиям, менеджменту, логистике, корееведению.

(Автор: Мамед Дашдамиров. Редактор: Ирина Парфёнова)

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