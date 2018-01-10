Казахстан увеличит доходы от транзита

БАКУ /Trend/ - Казахстан планирует к 2020 году довести ежегодные доходы от транзита грузов по своей территории до 5 миллиардов долларов. Работа в данном направлении была поручена президентом страны Нурсултаном Назарбаевым соответствующим структурам.

В своем обращении к народу Казахстана, Назарбаев также отметил, что транзит грузов через Казахстан в 2017 году вырос на 17 процентов.

Президент также поручил обеспечить масштабное внедрение цифровых технологий, таких как блокчейн, на таможне, что позволит отслеживать движение грузов в онлайн-режиме, а также упростит таможенные операции.

В своем обращении президент Казахстана также коснулся использования «больших данных», предназначенных для обеспечения качественной аналитикой, информацией о выявлении резервов роста и снижения избыточных затрат государства.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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