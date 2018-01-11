Официальный курс маната к мировым валютам на 11 января (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:27)
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 января установлен на уровне 1,7001 и 2,0312 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.
|
Курсы валют и драгметаллов
|
11.01.17
|
1 доллар США
|
1 USD
|
1,7001
|
1 евро
|
1 EUR
|
2,0312
|
1 австралийский доллар
|
1 AUD
|
1,3386
|
1 аргентинский песо
|
1 ARS
|
0,0912
|
100 белорусских рублей
|
100 BYR
|
0,844
|
1 бразильский реал
|
1 BRL
|
0,5255
|
1 дирхам ОАЭ
|
1 AED
|
0,4629
|
1 южноафриканский ранд
|
1 ZAR
|
0,1368
|
100 южнокорейских вон
|
100 KRW
|
0,1587
|
1 чешская крона
|
1 CZK
|
0,0795
|
1 чилийский песо
|
1 CLP
|
0,279
|
1 китайский юань
|
1 CNY
|
0,2608
|
1 датская крона
|
1 DKK
|
0,2728
|
1 грузинский лари
|
1 GEL
|
0,6622
|
1 гонконгский доллар
|
1 HKD
|
0,2173
|
1 индийская рупия
|
1 INR
|
0,0267
|
1 британский фунт стерлингов
|
1 GBP
|
2,2937
|
100 индонезийских рупий
|
100 IDR
|
0,0127
|
100 иранских риалов
|
100 IRR
|
0,0041
|
1 шведская крона
|
1 SEK
|
0,2076
|
1 швейцарский франк
|
1 CHF
|
1,7359
|
1 израильский шекель
|
1 ILS
|
0,4963
|
1 канадский доллар
|
1 CAD
|
1,3548
|
1 кувейтский динар
|
1 KWD
|
5,6374
|
1 казахский тенге
|
1 KZT
|
0,0051
|
1 киргизский сом
|
1 KGS
|
0,0247
|
100 ливанских фунтов
|
100 LBP
|
0,1123
|
1 малайзийский ринггит
|
1 MYR
|
0,4264
|
1 мексиканский песо
|
1 MXP
|
0,088
|
1 молдавский лей
|
1 MDL
|
0,0994
|
1 египетский фунт
|
1 EGP
|
0,096
|
1 норвежская крона
|
1 NOK
|
0,211
|
100 узбекских сомов
|
100 UZS
|
0,0209
|
1 польский злотый
|
1 PLN
|
0,4867
|
1 российский рубль
|
1 RUB
|
0,0298
|
1 сингапурский доллар
|
1 SGD
|
1,2746
|
1 саудовский риал
|
1 SAR
|
0,4533
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
1 SDR
|
2,425
|
1 турецкая лира
|
1 TRY
|
0,4484
|
1 тайваньский доллар
|
1 TWD
|
0,0574
|
1 таджикский сомони
|
1 TJS
|
0,1928
|
1 новый туркменский манат
|
1 TMM
|
0,4857
|
1 украинская гривна
|
1 UAH
|
0,06
|
100 японских иен
|
100 JPY
|
1,5214
|
1 новозеландский доллар
|
1 NZD
|
1,2226
|
Золото (1 унция)
|
1 XAU
|
2240,1963
|
Серебро (1 унция)
|
1 XAG
|
28,9075
|
Платина (1 унция)
|
1 XPT
|
1654,3503
|
Палладий (1 унция)
|
1 XPD
|
1850,7119
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.