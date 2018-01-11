Официальный курс маната к мировым валютам на 11 января (версия 2)

11 января 2018 09:53 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:27)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 января установлен на уровне 1,7001 и 2,0312 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют и драгметаллов

11.01.17

1 доллар США

1 USD

1,7001

1 евро

1 EUR

2,0312

1 австралийский доллар

1 AUD

1,3386

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0912

100 белорусских рублей

100 BYR

0,844

1 бразильский реал

1 BRL

0,5255

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1368

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1587

1 чешская крона

1 CZK

0,0795

1 чилийский песо

1 CLP

0,279

1 китайский юань

1 CNY

0,2608

1 датская крона

1 DKK

0,2728

1 грузинский лари

1 GEL

0,6622

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2173

1 индийская рупия

1 INR

0,0267

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,2937

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0127

100 иранских риалов

100 IRR

0,0041

1 шведская крона

1 SEK

0,2076

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7359

1 израильский шекель

1 ILS

0,4963

1 канадский доллар

1 CAD

1,3548

1 кувейтский динар

1 KWD

5,6374

1 казахский тенге

1 KZT

0,0051

1 киргизский сом

1 KGS

0,0247

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1123

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4264

1 мексиканский песо

1 MXP

0,088

1 молдавский лей

1 MDL

0,0994

1 египетский фунт

1 EGP

0,096

1 норвежская крона

1 NOK

0,211

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0209

1 польский злотый

1 PLN

0,4867

1 российский рубль

1 RUB

0,0298

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2746

1 саудовский риал

1 SAR

0,4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,425

1 турецкая лира

1 TRY

0,4484

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0574

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1928

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,06

100 японских иен

100 JPY

1,5214

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,2226

Золото (1 унция)

1 XAU

2240,1963

Серебро (1 унция)

1 XAG

28,9075

Платина (1 унция)

1 XPT

1654,3503

Палладий (1 унция)

1 XPD

1850,7119

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Azernews Newspaper
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