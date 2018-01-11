Официальный курс маната к мировым валютам на 11 января (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 января установлен на уровне 1,7001 и 2,0312 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют и драгметаллов 11.01.17 1 доллар США 1 USD 1,7001 1 евро 1 EUR 2,0312 1 австралийский доллар 1 AUD 1,3386 1 аргентинский песо 1 ARS 0,0912 100 белорусских рублей 100 BYR 0,844 1 бразильский реал 1 BRL 0,5255 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0,4629 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0,1368 100 южнокорейских вон 100 KRW 0,1587 1 чешская крона 1 CZK 0,0795 1 чилийский песо 1 CLP 0,279 1 китайский юань 1 CNY 0,2608 1 датская крона 1 DKK 0,2728 1 грузинский лари 1 GEL 0,6622 1 гонконгский доллар 1 HKD 0,2173 1 индийская рупия 1 INR 0,0267 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2,2937 100 индонезийских рупий 100 IDR 0,0127 100 иранских риалов 100 IRR 0,0041 1 шведская крона 1 SEK 0,2076 1 швейцарский франк 1 CHF 1,7359 1 израильский шекель 1 ILS 0,4963 1 канадский доллар 1 CAD 1,3548 1 кувейтский динар 1 KWD 5,6374 1 казахский тенге 1 KZT 0,0051 1 киргизский сом 1 KGS 0,0247 100 ливанских фунтов 100 LBP 0,1123 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0,4264 1 мексиканский песо 1 MXP 0,088 1 молдавский лей 1 MDL 0,0994 1 египетский фунт 1 EGP 0,096 1 норвежская крона 1 NOK 0,211 100 узбекских сомов 100 UZS 0,0209 1 польский злотый 1 PLN 0,4867 1 российский рубль 1 RUB 0,0298 1 сингапурский доллар 1 SGD 1,2746 1 саудовский риал 1 SAR 0,4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2,425 1 турецкая лира 1 TRY 0,4484 1 тайваньский доллар 1 TWD 0,0574 1 таджикский сомони 1 TJS 0,1928 1 новый туркменский манат 1 TMM 0,4857 1 украинская гривна 1 UAH 0,06 100 японских иен 100 JPY 1,5214 1 новозеландский доллар 1 NZD 1,2226 Золото (1 унция) 1 XAU 2240,1963 Серебро (1 унция) 1 XAG 28,9075 Платина (1 унция) 1 XPT 1654,3503 Палладий (1 унция) 1 XPD 1850,7119

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