В руководстве грузинской "дочки" PASHA Bank новое назначение

БАКУ /Trend/ - Арда Аркун назначен председателем Совета директоров PASHA Bank Georgia - дочерней структуры азербайджанского PASHA Bank в Грузии, сообщил в четверг Trend источник на финансовом рынке.

По словам источника, новый глава Совета директоров приступит к исполнению своих обязанностей с февраля. В свою очередь, Шахин Мамедов, который в настоящее время занимает этот пост, в следующем месяце перейдет в PASHA Holding. В холдинге он займет должность директора по поддержке бизнеса и заместителя исполнительного директора.

В PASHA Bank Georgia Trend сообщили, что в настоящее время в банке идет процесс передачи обязанностей, который завершится приблизительно к концу месяца.

PASHA Bank создан в июне 2007 года, а его грузинская “дочка” функционирует с февраля 2013 года.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.