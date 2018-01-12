Цены на экспортную казахстанскую пшеницу понизились

12 января 2018 23:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2017 года цены на экспортируемые из Казахстана товары повысились на 16,3 процента, импортируемые в страну - на шесть процентов, сообщает Комитет по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

За прошедший период цены экспортных поставок хлопка повысились на 7,3 процента.

Цены на экспортируемую казахстанскую пшеницу снизились на 4,9 процента, шерсть - на 4,8 процента.

Как указывается в статотчете, из импортируемой продукции кофе подорожал на 17,5 процента, чай - на 10,8 процента, молочная продукция - на 10,3 процента, макаронные изделия - на семь процентов, мясо птицы – на 5,1 процента.

Импортируемые в республику овощи подешевели на 25 процентов, фрукты и орехи - на 2,4 процента.

(Автор: Али Мустафаев)

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