Китай намерен создать систему безбарьерного транспорта к 2020 году

15 января 2018 18:47 (UTC+04:00)

Китай планирует создать сервисную систему для безбарьерного транспорта к 2020 году, сообщает министерство транспорта КНР.

Директива по улучшению обслуживания на транспорте пожилых людей и людей с ограниченными возможностями была совместно выпущена в минувший четверг министерством транспорта, министерством жилья, городского и сельского строительства и Всекитайской федерацией инвалидов.

Для вышеуказанной категории граждан к 2020 году объекты безбарьерной среды должны быть установлены на всех недавно построенных и перестроенных ж/д вокзалах, сервис-центрах вдоль скоростных автомагистралей, в аэропортах и других транспортных объектах.

Согласно директиве, почтовые отделения должны гарантировать доставку почтовых отправлений пожилым и инвалидам на их конкретные адреса, а новые автобусы в городах с населением более пяти миллионов человек должны быть с низким расположением пола.

Более того, в директиве содержится обращение к региональным властям оказать поддержку в виде земли и финансовых средств для строительства безбарьерной инфраструктуры.

В документе также указано требование позволять собакам-поводырям находиться на общественном транспорте, а также оснастить общественный транспорт указателями со шрифтом Брайля.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Транспортная дипломатия Туркменистана - движение вперед
Туркменистан 12 января 20:38
Исторический год для азербайджанского транспорта: лидерство, доказанное на деле
Бизнес 31 декабря 2017 09:01
В движении транспорта на улицах Баку ожидаются изменения
Общество 18 декабря 2017 09:00
В Стабилизационном фонде Туркменистана аккумулировано достаточное количество средств - президент
Бизнес 9 декабря 2017 12:39
Азербайджан и Казахстан обменялись транспортными разрешениями
Казахстан 30 ноября 2017 18:07
Туркменистан и ЭСКАТО обсудили партнерство в сфере транспорта и энергетики
Туркменистан 13 ноября 2017 21:36
Ашхабад и Бухарест расширят партнерство в транспорте и энергетике
Туркменистан 25 октября 2017 08:11
Туркменистан и Оман обсудили перспективы сотрудничества в транспортной сфере
Туркменистан 13 октября 2017 15:50
Россия обозначила дальнейшие приоритеты экономического сотрудничества с Азербайджаном (Эксклюзив)
Бизнес 26 сентября 2017 08:00
Россия обозначила дальнейшие приоритеты экономического сотрудничества с Азербайджаном (Эксклюзив)
Бизнес 20 сентября 2017 17:38
Азербайджан и Германия готовят документ в сфере транспорта
Бизнес 7 сентября 2017 12:59
Азербайджан и Венгрия готовят соглашение в сфере транспорта
Бизнес 29 августа 2017 16:36
Азербайджан и Венгрия готовят соглашение в сфере транспорта
Бизнес 28 августа 2017 13:58
Отложено подписание транспортного соглашения, соединяющего Афганистан с Европой через Азербайджан
Бизнес 28 августа 2017 10:56
Гурбангулу Бердымухаммедов: Стратегическими направлениями сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном являются энергетика и транспорт
Бизнес 8 августа 2017 17:49
Сфера транспорта поглотила около 50% направленных в Азербайджан зарубежных средств
Бизнес 22 мая 2017 15:22
Транскаспийский маршрут открывает большие перспективы для Азербайджана и Казахстана - эксперт
Экономика 4 апреля 2017 13:24
Одно из направлений туркмено-катарского взаимодействия – транспортно-логистическая сфера
Туркменистан 17 марта 2017 10:25