Госкомтаможни объяснил причины роста импорта в Азербайджане (версия 2)

19 января 2018 13:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Рост импорта в 2017 году связан с поставками в рамках реализуемых в Азербайджане инвестиционных проектов, сказал в пятницу председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Айдын Алиев на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года.

"В последние годы в стране реализуется ряд инвестиционных проектов. В связи с этим в Азербайджан импортируются оборудование и строительная техника и материалы. В основном рост импорта связан с этими поставками", - сказал Алиев.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в 2017 году в страну было импортировано продукции на 8,78 миллиарда манатов, что на 2,9 процента больше показателя 2016 года.

(Автор: Анвар Мамедов)

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