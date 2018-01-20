Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

20 января 2018 12:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), сохранился без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7001 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

8 января

1,7001

15 января

1,7001

9 января

1,7001

16 января

1,7001

10 января

1,7001

17 января

1,7001

11 января

1,7001

18 января

1,7001

12 января

1,7001

19 января

1,7001

Средний курс за неделю

1,7001

Средний курс за неделю

1,7001

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0088 маната (0,42 процента). Средневзвешенный курс составил 2,0806 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

8 января

2,0445

15 января

2,0761

9 января

2,0346

16 января

2,0859

10 января

2,0293

17 января

2,0827

11 января

2,0312

18 января

2,0734

12 января

2,0492

19 января

2,0849

Средний курс за неделю

2,03776

Средний курс за неделю

2,0806

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0001 маната (0,33 процента). Средневзвешенный курс составил 0,03006 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

8 января

0,0299

15 января

0,03

9 января

0,0298

16 января

0,0302

10 января

0,0299

17 января

0,0301

11 января

0,0298

18 января

0,0299

12 января

0,0301

19 января

0,0301

Средний курс за неделю

0,0299

Средний курс за неделю

0,03006

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0017 маната (0,4 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,44916 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

8 января

0,4550

15 января

0,4529

9 января

0,4543

16 января

0,448

10 января

0,4512

17 января

0,4471

11 января

0,4484

18 января

0,4466

12 января

0,4503

19 января

0,4512

Средний курс за неделю

0,45184

Средний курс за неделю

0,44916

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 16,66 маната (0,73 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2270,86434 маната.

Изменение стоимости унции золота

8 января

2244,6845

15 января

2282,0017

9 января

2242,2704

16 января

2280,3696

10 января

2228,1851

17 января

2270,0415

11 января

2240,1963

18 января

2256,5682

12 января

2260,4700

19 января

2265,3407

Средняя стоимость за неделю

2243,16126

Средняя стоимость за неделю

2270,86434

(Автор: Азад Гасанли)

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