Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), сохранился без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7001 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
8 января
|
1,7001
|
15 января
|
1,7001
|
9 января
|
1,7001
|
16 января
|
1,7001
|
10 января
|
1,7001
|
17 января
|
1,7001
|
11 января
|
1,7001
|
18 января
|
1,7001
|
12 января
|
1,7001
|
19 января
|
1,7001
|
Средний курс за неделю
|
1,7001
|
Средний курс за неделю
|
1,7001
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0088 маната (0,42 процента). Средневзвешенный курс составил 2,0806 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
8 января
|
2,0445
|
15 января
|
2,0761
|
9 января
|
2,0346
|
16 января
|
2,0859
|
10 января
|
2,0293
|
17 января
|
2,0827
|
11 января
|
2,0312
|
18 января
|
2,0734
|
12 января
|
2,0492
|
19 января
|
2,0849
|
Средний курс за неделю
|
2,03776
|
Средний курс за неделю
|
2,0806
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0001 маната (0,33 процента). Средневзвешенный курс составил 0,03006 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
8 января
|
0,0299
|
15 января
|
0,03
|
9 января
|
0,0298
|
16 января
|
0,0302
|
10 января
|
0,0299
|
17 января
|
0,0301
|
11 января
|
0,0298
|
18 января
|
0,0299
|
12 января
|
0,0301
|
19 января
|
0,0301
|
Средний курс за неделю
|
0,0299
|
Средний курс за неделю
|
0,03006
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0017 маната (0,4 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,44916 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
8 января
|
0,4550
|
15 января
|
0,4529
|
9 января
|
0,4543
|
16 января
|
0,448
|
10 января
|
0,4512
|
17 января
|
0,4471
|
11 января
|
0,4484
|
18 января
|
0,4466
|
12 января
|
0,4503
|
19 января
|
0,4512
|
Средний курс за неделю
|
0,45184
|
Средний курс за неделю
|
0,44916
На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 16,66 маната (0,73 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2270,86434 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
8 января
|
2244,6845
|
15 января
|
2282,0017
|
9 января
|
2242,2704
|
16 января
|
2280,3696
|
10 января
|
2228,1851
|
17 января
|
2270,0415
|
11 января
|
2240,1963
|
18 января
|
2256,5682
|
12 января
|
2260,4700
|
19 января
|
2265,3407
|
Средняя стоимость за неделю
|
2243,16126
|
Средняя стоимость за неделю
|
2270,86434
(Автор: Азад Гасанли)